La 5e édition des Rencontres de la sécurité aura lieu du mercredi 11 au samedi 14 octobre.

Depuis 2013, les Rencontres de la sécurité résultent de la fusion de deux opérations qui étaient organisées de façon distincte par les mêmes acteurs de terrain, la Semaine de la sécurité routière et la Journée de la sécurité intérieure.

Elles en reprennent pleinement les thématiques.

Cette année, les journées nationales du réserviste (JNR) se dérouleront également sur tout le territoire national du 13 octobre au 11 novembre prochain afin de promouvoir l’engagement au sein de la garde nationale.

Le programme en Gironde

Libourne : mercredi 11 octobre de 13h30 à 17h30, Esplanade François Mitterrand, avec la Gendarmerie, le SDIS, la police municipale et la mission sécurité routière de la préfecture de la Gironde.

13h30 : exercice cynophile.

14h : exercice de désincarcération.

14h45 : exercice d’interpellation.

15h15 : exercice cynophile.

16h : exercice de désincarcération.

16h45 : exercice d’interpellation Animations autour de la sécurité routière (testochoc, voiture tonneau, casquochoc, bus de simulation conduite auto et moto…). Stand de présentation des métiers de la sécurité (gendarmerie-SDIS- Police municipale)

Bordeaux : samedi 14 octobre de 10h à 18h, Placette de Munich à Bordeaux, avec la Police Nationale (Sécurité publique, Police aux frontières, et Police judiciaire), la Gendarmerie Nationale, les CRS, le SDIS et la mission sécurité routière de la préfecture de la Gironde.

Animations autour de la sécurité routière (testochoc et voiture tonneau …), présentation des équipements des forces de maintien de l’ordre (matériel, armes factices …), stand autour de la citoyenneté, prévention des cambriolages, initiation au tir laser, équipes d’intervention cynophiles (14h,15h et 17h), stand de présentation des métiers de la sécurité (recrutement, réserve nationale …). Ateliers de secourisme autour de l’apprentissage des gestes de premier secours, présentation des véhicules de secours du SDIS33. des CRS (moto, véhicule sérigraphiée) et de la Gendarmerie (véhicule rapide d’intervention, véhicule sérigraphiée…). Présentation du laboratoire mobile d’analyse en fraude documentaire, Présentation du Mobilab de la Police Judiciaire, atelier dactyloscopie et atelier criminalistique.