Marmande Des solutions pour faire garder ses animaux pendant les vacances

La première solution convient certainement à ceux qui ne peuvent pas se passer de leurs animaux de compagnie. Les emmener avec eux. C’est ce que fait Béatrice Le Saint Felix avec ses six chiens et son chat. « On a aménagé un camion avec deux box » précise-t-elle. Autre option : trouver une personne de son entourage qui voudra bien les garder. Soit chez soi, soit chez elle. Lorsqu’elle part, Stella Rabu laisse son chat dans sa maison et s’arrange pour qu’un membre de sa famille passe le nourrir et s’occuper de la litière. Par contre, elle préfère déposer son chien chez ses parents. Ginette Végas a, quant à elle, deux chats : « ce sont mes enfants et des amis qui viennent tous les jours leur donner à manger et à boire ». Enfin, certains s’entraident entre voisins. Une solution expérimentée par Marie Pole : « on se relaie pour s‘occuper de nos animaux ».

Recourir à des professionnels

Stéphanie Vincent a un Jack Russel de un an. « J’utilise les services d’un site qui s’appelle Animaute. » Cette plateforme met en relation des personnes qui ont besoin de faire garder leurs animaux avec d’autres qui proposent, contre rémunération, de le faire. « La première fois, je suis tombée sur un jeune couple qui habitait près de chez moi. Ils avaient un chien et un chat et se sont occupés de mon chien comme si c’était le leur. » Coût de l’opération ? « J‘ai payé 33€ au site et 12€ aux petsitters » précise Stéphanie qui ajoute que le prix comprend une assurance en cas de soucis avec l’animal. « Le problème avec les pensions c‘est qu‘elles sont généralement fermées les dimanches. Il faut alors payer une journée de plus pour le récupérer le lundi. »

À Virazeil, la pension canine Love dog est ouverte tous les jours. Cet été, la propriétaire, Cyrille Collier, a dû refuser du monde. « Les habitués réservent à l‘avance, surtout en période de vacances scolaires ». Si elle s’est constituée une clientèle de fidèles, elle a pu constater qu’elle avait beaucoup de nouveaux clients cette année. La durée du séjour varie entre un week-end et trois semaines. Pour 14€ par jour, les chiens disposent d’un box, d’une balade personnalisée et de musique nuit et jour « pour les détendre » !

Un article à retrouver dans notre édition papier du 25 août 2016