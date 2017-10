Cinq décennies, ça se fête ! C’est ce que fera le comité des fêtes, à l’occasion de cet anniversaire spécial samedi 14 octobre. Dans la salle communale de Hure, les habitants pourront retourner dans le passé de la commune tout en profitant d’un repas convivial. Car pour ce moment unique, l’association -qui oeuvre pour l’animation de la commune réolaise- a mis les petits plats dans les grands.

C’était comment Hure, avant ?

Au menu de cette soirée, c’est un repas (voir ci-dessous), sur inscription, qui sera proposé aux habitants du village mais aussi ceux qui sont aux alentours. À partir de 19h30, Podium SEEM animera la soirée. S’ajoutera une exposition de photos qui permettront aux anciens de se remémorer des bons souvenirs du comité ainsi que de la commune bordée par le canal de la Garonne telle qu’elle était avant. À noter que les anciens présidents de l’asso seront aussi de la partie

Menu du repas : Velouté de potimarron, entrecôte et frites maison, fromage et salade, mousse au chocolat maison. Vin et café compris. Prix : 16€, 8€ pour les enfants.

Réservations jusqu’au 12 octobre auprès de Laurence au 06.74.68.24.88 ou de Mylène au 07.50.31.46.33 ou par mail à comitedesfetes.hure@yahoo.com