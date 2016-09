5 remèdes naturels contre les poux

1- L’arbre à thé des Aborigènes

Remède traditionnel des Aborigènes, l’arbre à thé est considéré comme l’un des plus puissants antiseptiques naturels. Son huile, aussi appelée tea tree oil, aide à supprimer les poux. On l’utilise comme un bain d’huiles. Avant le shampoing, on mélange un volume d’huile d’arbre à thé avec quatre volumes d’huile d’olive. On applique sur le cuir chevelu et on laisse poser 15 minutes. On coiffe les cheveux avec un peigne anti-poux puis on fait un shampoing doux.

2- L’huile de coco pour les asphyxier

Les principes actifs de l’huile de coco enrobent le pou avant de l’étouffer. Son action apaisante est appréciée par les cuirs chevelus irrités. On s’en sert comme un masque avant-shampoing. On place un bonnet de bain bien étanche sur la tête. On patiente une heure avant de laver les cheveux. On termine en éliminant les parasites morts avec un peigne anti-poux. Dix jours plus tard, on recommence l’opération.

3- L’eucalyptus et le citron dans l’eau de rinçage

Connues pour leur action contre le rhume, les feuilles d’eucalyptus contiennent des actifs antiseptiques. Tout comme le jus de citron. On utilise le mélange des deux, froid, comme une eau de rinçage après un shampoing doux.

4- Le vinaigre blanc pour les spécimens récalcitrants

Cette recette est à utiliser avec retenue. On ne l’applique qu’après plusieurs échecs. En effet, le vinaigre blanc laisse une odeur persistante dans les cheveux. Malgré tout, il s’avère très efficace pour décoller les lentes. Après le shampoing, on dilue une petite quantité de vinaigre blanc dans l’eau de rinçage. On n’hésite pas à rincer à nouveau. Deux ou trois fois, si nécessaire.

5- L’huile essentielle de lavande en prévention

Le parfum de la lavande est un répulsif pour les poux. Néanmoins, l’huile essentielle de lavande, comme toutes les autres, est à manier avec précaution. Pour un adulte, on applique une goutte derrière chaque oreille. Pour un enfant, on préfère mettre quelques gouttes sur les vêtements ou le bonnet. On peut également en ajouter dans le shampoing. L’astuce fonctionne aussi avec l’huile essentielle de citron.

APEI-Actualités. M.B.

Crédits des visuels :

Huile coco : ©Peterzsuzsa Fotolia