355 conducteurs ont été verbalisés en Lot-et-Garonne

Encore le week-end dernier, de nombreuses infractions graves ont été relevées par les policiers et gendarmes présents sur les routes du département.

Sur les 355 conducteurs verbalisés pour non respect du code de la route, 258 d’entre eux ont été interceptés pour vitesse excessive et 27 ont fait l’objet d’une immobilisation de véhicule.

Aussi, l’objectif du préfet de Lot-et-Garonne de sanctionner les comportements à risque demeure plus que jamais une priorité. La mobilisation des forces de l’ordre est donc maintenue.

Des comportements encore trop dangereux

Sur la RN21 à Layrac, un automobiliste a été contrôlé à une vitesse de 148 km/h au lieu de 90. Il a fait l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire et d’une immobilisation judiciaire de son véhicule.

Sur l’autoroute A62, une vitesse de 180 km/h au lieu de 130 a été relevée par le système de contrôle automatisé.

Dans son communiqué, la préfecture rappelle, une fois encore, que les excès de vitesse sont la cause d’un quart des accidents mortels en France et qu’un choc à 90 km/h équivaut à une chute du 11ème étage.

A l’approche des vacances de Pâques et des week-end prolongés du mois de mai, qui feront l’objet d’un flux important de circulation et la reprise du trafic des deux roues, l’ensemble des acteurs de la lutte contre l’insécurité routière seront pleinement mobilisés pour que la route ne soit pas synonyme de drames et de vies brisées.