Bordeaux 30 jeunes girondins s’engagent dans l’armée de Terre

Ils sont ages entre 18 et 29 ans, tous originaires de la Gironde, et ont fait le choix de s’engager en tant que militaire du rang, sous-officier ou officier de l’armée de terre.

Après avoir satisfait aux épreuves de sélection il y a quelques semaines, ils vont à présent signer leur contrat d’engagement (contrat initial de 2, 3, 5, 8 et 10 ans renouvelable). Les jeunes engagés rejoindront par la suite leurs unités d’affectation, puis suivront une formation initiale dans leur spécialité.

Cette cérémonie, organisée par le centre de recrutement (CIRFA) de Bordeaux et en collaboration avec le Centre National Jean Moulin, sera présidée par le général de division Christophe de Gouttes, commandant la zone Terre Sud-Ouest, en présence du colonel Jacques Menthonnex, commandant le groupement de recrutement et de sélection Sud-Ouest (GRS SO), de M. Block, conservateur du musée, ainsi que des conseillers du CIRFA de Bordeaux qui les ont suivi tout au long de leur parcours de recrutement.

En 2016, l’armée de Terre recrute et forme plus de 15.000 soldats, dont 2.300 pour la zone Sud-Ouest.