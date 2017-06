Cette année, la fête de la musique à Saint-Macaire sera aussi celle des 30 ans de l‘association Ardilla, qui en est l’organisatrice.

Pour l’occasion, un morceau collectif sera présenté au public, le Boléro de Ravel, qui a été joué il y a 30 ans lors de la création de l’association. Que de chemin parcouru, de travail et de réussite. Tous les musiciens sont invités à participer (partition disponible à Ardilla), une belle « ouverture de partage musical » pour cette fête de la musique.

Une déambulation musicale

Plus qu’un programme figé, Ardilla propose une déambulation musicale d’une version afro du Boléro de Ravel avec Voc’Ardilla, les choraleurs de Camblanes et de la Volière de Bordeaux, les élèves de percussions africaines sous la direction de Jacky Gratecap et, au château de Tardes, l’orchestre du Boléro d’Ardilla dirigé par Marc Closier.

Une fête de la musique n’existerait pas sans la participation d’autres groupes qui se partageront entre plusieurs scènes, buvette et restauration.

→Sur la scène du Prieuré Dès 19h45 : Sounds, G2D, Des Ombres, Zerbino et Head On.

→Sur la scène de l’Horloge Dès 20h : Anacor, Sublunaire, Semi 4 Fromages et Mad Bronco.

→Sur la scène Carnot Dès 19h45 : Twemties, Atelier Chanson, Les Choraleur et Dans ma rue.