250 emplois à saisir pour cet été en Sud-Gironde

Le Républicain met en lumière l’action menée par le Pôle Emploi de Langon et la Mission locale Sud-Gironde, ainsi que leurs partenaires :

Une journée dédiée aux Jobs d’été (information sur les emplois et formations/rencontre avec les employeurs) est organisée le mercredi 26 avril, de 9h30 à 12h30 à la salle des fêtes de Toulenne.

Afin de bien préparer ce forum et vous aider dans vos recherches d’emploi, Le Républicain publie dans son édition papier (qui paraîtra ce jeudi 20 avril et en vente dans les kiosques pendant une semaine) le détail des offres à pourvoir (le lieu, le type de poste et le type de contrat).

Ces jobs d’été, qui s’étalent sur la période de mai à septembre, sont ouverts à tous et requièrent peu ou pas de qualification.

