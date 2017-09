La proximité d’un des itinéraires du pélerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle permet de temps en temps de rencontrer des personnes hors-du-commun. Johan Depraetère est l’un de ceux-là. À 50 ans, il a dépassé les 100.000 km de marche sur les différents itinéraires qui mènent jusqu’en Gallice. Et en 2017, il a repris le chemin direction l’ouest de l’Espagne pour la 24ème année consécutive.

Seul survivant d’un naufrager

Le déclic qui a poussé le Belge à se lancer vers ces pèlerinages est un naufrage en mer de Nord en 1992 dont il a été le seul survivant. C’est l’année suivante qu’il entame ses premiers milliers de kilomètres de marche, un peu plus de 4.000, pour être plus précis, entre l’aller et le retour Belgique – Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour lui, ces périodes de l’année lui procurent des rencontres improbables et chaleureuses mais aussi du calme et de la sérénité. Voir la vie autrement, en somme.

Pour Johan Depraetère, une année se compose ainsi : six premiers mois sur un chalutier puis le départ en direction de la Gallice, avec, à chaque fois, la volonté de prendre des chemins différents. Chaque jour, c’est une trentaine de kilomètres qui est avalée, seul, avec un sac de 25 kg sur le dos. Et pour réaliser l’aller-retour, le Belge a besoin des six derniers mois de l’année.

Au tout début du mois de septembre, il faisait étape à Sauveterre-de-Guyenne, accueilli à la mairie, logé pour la nuit au presbytère. Serein et sans prétention, il a impressionné par son “creantial”, le passeport du pèlerin, qui est devenu une espèce de registre à rallonge pour recevoir les tampons des étapes de ses 24 pèlerinages.