Cela fait plusieurs années que les 3ème du collège de la Cité scolaire participent à la manifestation portée par l’association Entreprendre pour Apprendre, à travers la création et le fonctionnement d’une mini-entreprise. 16 élèves de 3ème 2, encadrés par Delphine Fort et Delphine Chaumeil, ont créé leur société, EcoDécheTs 47, dont l’objectif est de mettre en ligne un site internet qui répertorie sur le territoire du Val de Garonne les points tris des déchets avec leur géolocalisation et détails explicatifs. Plusieurs rubriques services sont proposées comme la récupération des encombrants, leur revalorisation… François Nicaise aura certes été d’un précieux concours pour la finalisation du site, mais l’idée a été portée par les jeunes eux-mêmes et il aura fallu tout l’aplomb de la chef d’entreprise Laura Rolleri et de sa « collègue » Alysson Miranda pour séduire le jury régional. C’était le mercredi 17 mai dernier au Pin Galant à Mérignac. Les collégiens ont décroché deux prix : le titre de champion des collèges et le prix Business Model remis par la société Thales.

Place maintenant au championnat national, le collège tentera de s’arroger le prix suprême à Paris, à la cité des Sciences et de l’Industrie qui se déroulait ce jeudi et demain vendredi…