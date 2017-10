Ce dimanche, le stade de Couly recevait les deux derniers de poule pour un éventuel premier succès. Les deux formations se présentaient encore avec des effectifs incomplets (18 joueurs).

Ce sont les Unionistes qui subtilisaient la balle pendant les premières 20 minutes donnant le tournis à une équipe locale, cantonnée dans ses 40 mètres, sous pression constante. Dès la 2e minute, Jabel s’échappait derrière un maul de ses avants désaxé bien à propos et trouvait la première faille pour l’ouverture du score. Six minutes plus tard, la défense rouge et bleu se mettait à la faute sur ses 22 mètres et le demi d’ouverture Brunetaud jouait rapidement la pénalité à la main dans l’axe pour le deuxième essai du match.

Festival offensif

Les hommes du Confluent continuaient à envoyer du jeu et sur pénalité (11e), Borie perforait la défense, relayé par Trabuchet créant un point de fixation pour une inversion de sens et un mouvement sur les extérieurs conclu par Gigliolini.

A déjà 19/00 avant le quart d’heure de jeu, l’on pouvait craindre le pire pour les locaux. C’était sans compter sur la vaillance d’un groupe, certes limité dans ses moyens, mais qui allait au courage tenter de se sortir de ce mauvais pas. Ils rééquilibraient la possession. Même si l’occupation du terrain restait en faveur des visiteurs, les bleu et rouge s’employaient à construire du jeu et parvenaient à contrer les offensives du Confluent qui pêchaient il est vrai par manque de collectif et beaucoup de maladresses. Il faudra attendre la 37eminute pour voir sur sortie de mêlée Brunetaud prendre l’intervalle et servir Gigliolini pour un quatrième essai portant le score à 26/00 (mi-temps).

Un triplé de Rayan Jabel

La seconde période était la copie conforme de la précédente. Sans jamais baisser les bras, les locaux allaient crânement tenter tout ce qu’ils pouvaient pour entraver la marche en avant de l’URC.

C’est à la suite d’un coup de pied placé de Brunetaud par dessus la défense que Jabel suivait pour aggraver le score 33/00 (47e). Puis, Borie se saisissait du ballon en sortie de mêlée (58e) et servait Brunetaud, lequel prenait l’intervalle et inscrivait son deuxième essai personnel. Sur le renvoi de Saint Vite, Gigliolini jouait au pied par-dessus et Jabel s’offrait son troisième essai de l’après-midi. A 47/00, dans les vingt dernières minutes s’accumulaient nombre d’occasions manquées, les visiteurs tombant dans un jeu décousu (fautes de main, excès d’individualisme). Au final, Doumeksa pour Saint-Vite sauvait l’honneur en inscrivant un essai mérité.

Avec cette première victoire, l’URC se rassure avant la venue de Virazeil dimanche prochain à Monheurt où il faudra beaucoup plus de rigueur pour espérer un résultat.

Fiche technique

A Saint Vite: URC bat Saint Vite 47-05 (mi-temps 26-0)

Arbitre: M. Bourgade (Midi Pyrénées)

URC : 7 E Jabel (2e, 47e, 60e), Brunetaud (8e, 58e), Gigliolini (11e, 37e), 6 T Cagnart (2e, 8e, 37e, 47e, 60e), Trabuchet (58e)

RCV : 1 E Doumeksa (80e)

URC : Basset, Trabuchet, Soubiran, Sergent, Waeckel, Motard, Durand, Borie, Jabel, Brunetaud, Jacquart, Martin, Dobraje (cap), Gigliolini, Cagnart.

Remplaçants : El Idrissi, Mothes, Laouani.

RCV : Duroux, Da Silva, Bélardi, Frayssinous F,Lecoin,Pellon,Magnot,Frayssinous G,Cavaillac(cap),Gallarga,Da Silva B , Risse, Royère,Léonardi, Arbette.

Remplaçants : Escande, Doumeksa, Faux.