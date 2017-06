Il était environ 3h30 ce mardi matin lorsque un des employés de l’usine Garnica, située dans la zone Sud-Est de Samazan, a aperçu de la fumée, puis des flammes. Ces dernières s’échappaient des tas de copeaux déposés à l’extérieur de l’entreprise.

Il donnait aussitôt l’alerte.

“Ce sont près de 2.000 tonnes de copeaux qui sont partis en fumée, malgré l’intervention des pompiers de Marmande, Casteljaloux et Tonneins. Ces copeaux d’écorces de peupliers stockés à l’extérieur servent à alimenter une immense chaudière afin de sécher le bois” explique Juan Bezos, directeur. Fort heureusement, le feu n’a touché aucune installation, et le travail a repris normalement ce matin dans cette usine qui emploie 130 ouvriers, située à Samazan depuis 2008.

Les pompiers sont venus à bout des flammes deux heures plus tard, après avoir effectuer des coupes pour éviter que le feu ne se propage, mais, dans ces copeaux, le feu couve et une surveillance probablement longue est effectuée en permanence, et à tour de rôle.

Les circonstances de cet incendie sont encore mal définies, mais, les copeaux verts, et humides pourraient être à l’origine d’une fermentation, qui, avec ces chaleurs se serait enflammée. Une enquête est en cours.

