1ère série : Pessac brise l'invincibilité de Biganos

Curieusement, seul le Stade Bordelais ASPTT a réussi à s’imposer à domicile, face à Morcenx (52-19), et de quelle manière ! Face au relégué, les Stadistes ont survolé la rencontre et s’emparent de la tête du classement. En revanche, leurs bourreaux de la finale 2017 de 2e série n’ont pas connu la même réussite sur leur pelouse. En effet, Biganos XV s’est pris une claque à domicile face à Pessac rugby (13-44), comme Villenave d’Ornon et Ychoux.

Le stade de la Verrerie n’est plus imprenable

Cette défaite met donc fin à l’invincibilité des Boïens sur leur terrain, qui aura duré près de deux ans. Les Villenavais, eux, ont pris la marée contre Lacanau (11-34) alors que les Ychoussiens ont sombré contre Martignas-sur-Jalle (3-33).