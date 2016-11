Couthures-sur-Garonne 180 quads et motos à la rando du Trèfle Garonnais

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Le Trèfle Garonnais a rassemblé dernièrement 180 participants, 90 quads et 90 motos lors de sa randonnée de 120km autour de Couthures-sur-Garonne: Ste-Bazeille, Jusix, Meilhan, St-Sauveur de Meilhan, Cocumont et retour à Couthures constituaient les deux boucles proposées comme itinéraire. Le président du Trèfle Garonnais, Patrice Faget, tient à remercier les maires des communes traversées et les propriétaires des terrains limitrophes du parcours pour leur laisser libre l’accès sur leurs parcelles. Les remerciements du président vont également vers Yahonn Lecoutre du Super U de Ste-Bazeille pour le repas du midi et les bénévoles investis sur cet événement dont l’organisation est sans cesse améliorée d’année en année.