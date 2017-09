C’est au 180, au Château rouge, route de La Réole et c’est tout à l’heure à partir de 19h30: le 180 fait sa rentrée avec Harry Brown comme invité. Musicien polyvalent, Harry Brown distille une pop habitée de sons rétros qui regardent vers l’avenir. Pop, synthétique, catchy (un anglicisme qui évoque des mélodies entraînantes, Harry Brown propose une musique qui parle à tout le monde, dansante mais intimiste. Ses influences, LCD Soundsystem, Depeche Mode, Talking Heads, New Order, The Cure, Hot Chip, The National…

Ce vendredi 15 septembre à partir de 19h15, au 180 à Ste-Bazeille. Participation 10€. Bar et restauration légère sur place.