Du rock, du jazz, de la chanson pop, de la chanson française et maintenant du flamenco. Eric et Sandrine Ginhac sont ouverts à tous les styles, toutes les cultures musicales et surtout ont à cœur de satisfaire un public le plus large possible pour toujours mieux faire connaître leur espace 180, dont la réputation s’étend. Anciens professionnels du monde de la musique (Eric a été régisseur de MC Solaar), leur réseau est important. Tant mieux, c’est nous qui en profitons !

Ce jeudi 25 mai, pour l’Ascension, c’est donc du flamenco que le 180 propose à l’affiche avec le trio de Nicolas Saez, Calle Las Minas, dans un répertoire contemporain, inventif et métissé. Tous sont issus de la culture flamenca mais ont bourlingué dans des univers variés, allant du jazz au rock. On retrouve ces influences qui apportent une note originale à leurs compositions. Nicolas Saez (guitare) sera accompagné de Julien Cridelause (basse) et David Pascau (percussions).

Espace 180, Ste-Bazeille route de La Réole. Participation 10€. Réservation: 06.28.33.54.10. Restauration légère sur place pour 6€, ouverture des portes à 19h30.