À partir de ce vendredi 6 jusqu’au dimanche 8 octobre, le site de Champico de Rauzan sera le paradis des chineurs. Rien que ça. Durant trois jours, ce sont 140 professionnels qui s’installeront pour la 37ème Brocante Antiquités, complétée par une Bourse aux Collections. Le rendez-vous est devenu incontournable et a rassemblé environ 12.000 personnes lors de la précédente édition.

Avec une équipe d’experts

En plus des nombreux professionnels présents sur le site, les chineurs ont aussi l’occasion d’échanger avec une équipe d’experts qui traque articles neufs et copies et qui est à même de renseigner gratuitement sur l’âge, l’authenticité et la valeur d’un objet proposé à la vente. Une valeur sûre pour ceux qui hésiteraient sur un coup de cœur trouvé durant cette immense brocante.

D’ailleurs, cette dernière a une telle notoriété que les emplacements sont déjà réservés depuis plus d’un mois. Ils viennent des quatre coins de la France mais aussi de l’étranger. La demande est importante, à tel point que des exposants sont malheureusement refusés ou doivent espérer des refus de dernières minutes pour installer leurs stands.

Infos pratique

Le stationnement est gratuit dans la ville de Rauzan et des bus-navettes gratuits sont à la disposition des promeneurs pour accéder au site de Champico. Des points de restauration sur place dont un couvert et chauffé seront aussi sur place. À noter que vendredi, seule la partie Brocante Antiquités est ouverte, la Bourse aux Collections n’ouvrant qu’à partir du samedi. Le site sera ouvert aux visiteurs de 9h à 19h. Renseignements auprès de l’Association pour l’Animation de Rauzan, association organisatrice de la soirée, au 05.57.84.07.73 ou au 06.10.93.73.31 ou par mail à asso.rauzan@orange.fr.

Tarif : 2,50€ par adulte. Gratuit pour les enfants.