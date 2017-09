Samedi 7 et dimanche 8 septembre, les cinémas Eden et Rex organisent deux séances spéciales à l’occasion de la projection de “120 battements par minute“. Le film réalisé par Robin Campillo suit les pas des militants d’Act Up dans les années 90 qui multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale face au sida.

Durant les deux séances, un débat suivra la projection avec la présence de Didier Roth-Bettoni, historien du cinéma, journaliste et critique cinéma. Il a publié en juin 2017 “Les années sida à l’écran” et en 2007 un ouvrage de référence “L’homosexualité au cinéma”. Des signatures-dédicaces clôtureront la soirée.

La projection spéciale aura lieu à Monségur le samedi 9 septembre à 20h30 et à La Réole le dimanche 10 septembre à 20h30.