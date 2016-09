Tonneins 10 triathlon des pompiers

Cela fait 10 ans que Jean-Marie Poget, pompier à la retraite, organise cet événement. « Au départ, ce sont les jeunes de la caserne qui m’ont demandé de faire une journée sport. C’était l’occasion de se rencontrer en dehors du boulot et avec d’autres corps de métiers » explique-t-il. Les pompiers, gendarmes et policiers municipaux ont désormais leur « compétition » : le triathlon des pompiers.

Le record de participation devrait être atteint, puisqu’on estime à 21 équipes de 2 le nombre de participants qui s’élanceront ce samedi 1er octobre à partir de 13h, à raison d’un départ toutes les deux minutes.

Depuis la caserne des pompiers de la zone de Suriray, ils partiront pour une trentaine de kilomètres à VTT sur le plateau Thabor pour redescendre et longer la Garonne. Ils récupéreront alors des canoës kayak, « prêtés par le club de Tonneins » et devront les ramener au club après 5km. Enfin, la course à pied les conduira à la caserne pour l’arrivée.

Pour corser l’épreuve, la course a été scindée en plusieurs parties, « des parcours sont fléchés, mais ils doivent passer à des endroits précis où la suite de la course leur est fournie. La dernière partie se fait à la boussole » sourit Jean-Marie Poget.

Départ samedi 1er octobre à 13h de la caserne.